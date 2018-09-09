أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

القيادة تهنئ رئيس طاجيكستان بذكرى الاستقلال

وزير الإعلام: المملكة تولي اهتماماً خاصاً لعلاقاتها مع باكستان

فيصل بن مشعل يوجه بإنشاء لجنة للتنمية السياحية في بريدة

السديس: تتابع إطلاق الصواريخ الحوثية دليل إفلاسهم وقرب نهايتهم

بحث التعاون بين مركز الملك سلمان والوكالة الفرنسية للتنمية

القوات المسلحة تستعرض قدراتها في «النجم الساطع»

دورات تدريبية مهنية للأسر الفقيرة في خمس محافظات يمنية

نسبة الأمية في المملكة 5.6 %.. و2020 هدف استراتيجي للوصول إلى 2.5 %

استهداف القنصلية الأميركية ومطار البصرة ولا ضحايا .. 12 قتيلا ضحايا احتجاجات البصرة

إعدام 75 إخوانياً متهمين في قضية «اعتصام رابعة»

الجيش اليمني يقطع إمدادات الانقلابيين في الحديدة

ندوة دولية في أبو ظبي رداً على «التقرير الأممي»

اليماني: تصريحات موفد الأمم المتحدة تسترضي الانقلابيين .. الحوثي يُفشل محادثات جنيف

طائرات حربية روسية وسورية تقصف بلدات إدلب

خيارات أميركية للرد على "كيميائي" الأسد