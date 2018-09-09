أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الأحد

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السديس: تتابع إطلاق الصواريخ الحوثية دليل إفلاسهم وقرب نهايتهم
بحث التعاون بين مركز الملك سلمان والوكالة الفرنسية للتنمية
القوات المسلحة تستعرض قدراتها في «النجم الساطع»
دورات تدريبية مهنية للأسر الفقيرة في خمس محافظات يمنية
نسبة الأمية في المملكة 5.6 %.. و2020 هدف استراتيجي للوصول إلى 2.5 %
استهداف القنصلية الأميركية ومطار البصرة ولا ضحايا .. 12 قتيلا ضحايا احتجاجات البصرة
إعدام 75 إخوانياً متهمين في قضية «اعتصام رابعة»
الجيش اليمني يقطع إمدادات الانقلابيين في الحديدة
ندوة دولية في أبو ظبي رداً على «التقرير الأممي»
اليماني: تصريحات موفد الأمم المتحدة تسترضي الانقلابيين .. الحوثي يُفشل محادثات جنيف
طائرات حربية روسية وسورية تقصف بلدات إدلب
خيارات أميركية للرد على "كيميائي" الأسد
GMT 11:27 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت
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GMT 11:20 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 11:17 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
GMT 11:04 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت
تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
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