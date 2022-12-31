وفاة المذيعة التلفزيونية الأميركية الرائدة باربرا والترز عن 93 عامًا

ذكرت شبكة تلفزيون (إيه.بي.سي) أن باربرا والترز، إحدى أكثر النساء ظهورًا على التلفزيون الأمريكي كأول مذيعة في بث إخباري مسائي وواحدة من أبرز المحاورين على التلفزيون، توفيت عن عمر يناهز 93 عامًا.