وفاة المذيعة التلفزيونية الأميركية الرائدة باربرا والترز عن 93 عامًا
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وفاة المذيعة التلفزيونية الأميركية الرائدة باربرا والترز عن 93 عامًا

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العرب اليوم - وفاة المذيعة التلفزيونية الأميركية الرائدة باربرا والترز عن 93 عامًا

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واشنطن ـ العرب اليوم

ذكرت شبكة تلفزيون (إيه.بي.سي) أن باربرا والترز، إحدى أكثر النساء ظهورًا على التلفزيون الأمريكي كأول مذيعة في بث إخباري مسائي وواحدة من أبرز المحاورين على التلفزيون، توفيت عن عمر يناهز 93 عامًا.

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وفاة المذيعة التلفزيونية الأميركية الرائدة باربرا والترز عن 93 عامًا وفاة المذيعة التلفزيونية الأميركية الرائدة باربرا والترز عن 93 عامًا



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