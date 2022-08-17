إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

أصيبت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم بفيروس كورونا للمرة الثانية، وأكد مصدر مقرب من نجوى إبراهيم أنها تتلقى بروتوكول العلاج بالمنزل بعد تأكد إصابتها بالفيروس.