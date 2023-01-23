وفاة الكاتب الصحفي المصري سيد عبد العاطي

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الكاتب الصحفي، سيد عبد العاطي، رئيس التحرير الأسبق لجريدة الوفد المصرية، بعد صراع مع المرض. وقال كارم محمود، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين الأسبق، عبر صفحته على "فيسبوك": "لله ما أعطى، ولله ما أخذ.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. صعدت إلى بارئها، منذ قليل، روح الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سيد عبدالعاطي، الصديق الغالي والأخ الحبيب، بعد صراع مع المرض استمر قرابة الثلاثة أشهر، جعلها الله في ميزان حسناته، وعوضه عنها خيرا في الجنة بإذن الله تعالى".