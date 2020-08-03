ريم البارودي تخوض أولى تجاربها كمقدمة برامج
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ريم البارودي تخوض أولى تجاربها كمقدمة برامج

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العرب اليوم - ريم البارودي تخوض أولى تجاربها كمقدمة برامج

الفنانة المصرية ريم البارودي
القاهرة - العرب اليوم

كشفت الفنانة المصرية ريم البارودي عن خطوطها الحمراء ببرنامج "شارع النهار" والذي تخوض من خلاله أولى تجاربها بالتقديم التلفزيوني، قائلة: "كل ما يتعلق بالسياسة او الأديان ، فهذه خطوط حمراء لا أرغب في الحديث عنها ، فالبرنامج اجتماعي خفيف يناسب الأسر المصرية وبعيد عن الموضوعات الحساسة والشائكة"، موضحة: "أنا حريصة على التنويع بشكل كبير وتقديم كل ما هو جديد في كل حلقة".

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ريم البارودي تخوض أولى تجاربها كمقدمة برامج ريم البارودي تخوض أولى تجاربها كمقدمة برامج



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