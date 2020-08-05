جامعة نيويورك ترصد الآلاف من المعلومات الخاطئة الخاصة بـكوفيد 19
آخر تحديث GMT05:35:11
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

جامعة "نيويورك" ترصد الآلاف من المعلومات الخاطئة الخاصة بـ"كوفيد 19"

العرب اليوم -

العرب اليوم - جامعة "نيويورك" ترصد الآلاف من المعلومات الخاطئة الخاصة بـ"كوفيد 19"

جامعة نيويورك
نيويورك - العرب اليوم

«كوفيد - 19» هو الوباء العالمي الأول الذي جاء في حضور منصات التواصل الاجتماعي. وفي الوقت الذي فتحت فيه هذه المنصات فرص الحوارات المجتمعية، فإنها أيضاً نشرت الكثير من المخاوف والأكاذيب والمعلومات المغلوطة والكاذبة.
وفي خضم الحجم الهائل من المعلومات اليومية المتاحة خلال فترة الوباء من وسائل الإعلام الرسمية، فإن الإضافات المبالغ فيها من وسائل التواصل أدَّت في بعض الأحيان إلى ارتفاع معدلات التوتر والخوف بين المتابعين.
وظهر هذا في حالات واضحة مثل قرارات الحكومات إغلاق المدارس في فترة ذروة الوباء، ثم إعادة فتحها لفترة. فقد ظهرت موجات الاعتراض الشديد على كلا القرارين، مرة بدعوى أن أولياء الأمور يحتاجون إلى العمل مع بقاء الأطفال في المدارس، ومرة أخرى من باب الخوف على عدوى الأطفال لبعضهم البعض ولذويهم.
ويتخذ البروفسور جيف هانكوك من جامعة ستانفورد الأميركية موقفاً متفائلاً من توجهات وسائل التواصل الاجتماعي؛ فهو يعتقد أنها كانت مفيدة في التواصل المجتمعي أثناء فترة الحِجر الصحي التي شعر خلالها الأفراد بالعزلة.
ومهَّدت وسائل التواصل الفرص لتبادل الآراء حول الوباء، وعكست كيفية تفكير المجتمع في التعامل مع الخطر الفيروسي. ويضيف هانكوك أن العلماء أيضاً استخدموا وسائل التواصل من أجل الاتصال المباشر بالجمهور، وشرح الجهود التي يقومون بها من أجل إيجاد المصل الواقي، كما استخدمها مسؤولون من أجل تنظيم الجهود التطوعية لخدمة غير القادرين على رعاية أنفسهم في المجتمعات المحلية.
وهذه الجهود والخدمات كانت حيوية خلال ذروة الأزمة، وساهمت في إنقاذ حياة آلاف من المرضى وكبار السن الذين حصلوا على الرعاية من المتطوعين. ولكن مقابل كل حالة عملية من المساعدة الفعلية كانت هناك مئات الحالات من مستخدمين ينشرون الإشاعات والأكاذيب والمعلومات الخاطئة، سواء بعلم أو بغير علم.
ورصد موقع لتتبع المعلومات الخاطئة في جامعة نيويورك يشرف عليه الدكتور دانييل روجرز الآلاف من المعلومات الخاطئة الخاصة بفيروس «كورونا»، عبَّر عنها روجرز بالقول إن الفيروس فتح الأبواب لكل محتال وكل بائع أدوية وهمية لكي ينشر غسيله «القذر» على الإنترنت. ونشرت آلاف النظريات الكاذبة وأساليب العلاج الوهمية والمعلومات اللامعقولة حول الوباء ومصادره وطرق الوقاية والعلاج، ومعها أيضاً كيفية الحماية المقترحة والحصول عليها بدولارات قليلة.
ووسط الخطر الجارف من انتشار الفيروس من جراء المعلومات الكاذبة وطرق العلاج الوهمية، كان لا بد لأصحاب الآراء العلمية الصحيحة والمصادر الرسمية توصيل آرائهم إلى الجماهير. ولهذا السبب لجأت بعض الحكومات إلى تجريم نشر معلومات كاذبة عن الفيروس وعن حجم المرضى بالسجن والغرامة لمن ينشر معلومات بلا دليل.
ويشيد البروفسور روجرز بجهود منصات التواصل الاجتماعي في التصدي للمعلومات الكاذبة على مواقعها وحذفها. ولكنه يعترف بأن هذه الجهود كانت ناقصة وعشوائية وغير كافية. فما إن يتم حذف خبر كاذب من موقع حتى يظهر على موقع آخر. ويضيف روجرز أن التحكم في الأخبار الكاذبة يحتاج المزيد من الجهود والاستثمار من هذه المواقع حتى يكون مؤثراً.
من ناحية أخرى، إثرت مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً في استجابة جمهور المتابعين للأخبار المتعلقة بفيروس «كوفيد - 19».
وفي بداية مرحلة الحجر الصحي نشر العديد من المشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي عن عمليات الشراء بالجملة لبعض اللوازم المنزلية، ومنها على سبيل المثال أوراق التواليت، مما أدى إلى تقليد فوري من آلاف آخرين في عمليات الشراء العشوائي بالجملة. وأدى هذا النشاط في النهاية إلى فراغ الأسواق من بعض اللوازم والأطعمة، وخَلْق حالة نقص وهمية على رغم توفر المصادر الطبيعية من الموردين.
وفي هذه الحالات ساهمت وسائل التواصل في تعزيز حالات الفزع الاجتماعي بدلاً من طمأنة الجماهير. وساهم كل من نشر عن مشاركته في تخزين الأغراض المنزلية والأطعمة في تعميق الأزمة.
ويستمر هذا النشاط السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن حيث ينشر البعض صوراً لتجمع الاهل والأصدقاء في مناسبات اجتماعية، رغم الإرشادات الرسمية بضرورة التباعد الاجتماعي، منعاً لانتشار العدوى. وينتج عن مشاهدة هذه الصور تقليد آخرين لها بمزيد من الصور والتجمعات، في إهمال تام لقواعد الصحة العامة، كما حدث مؤخراً على شاطئ مدينة بورنموث البريطانية من ازدحام خانق، في أحد الأيام الحارة، في مشهد يعكس إهمالاً تاماً للتباعد الاجتماعي.
من العوامل الأكثر تأثيراً في نفسية متابعي وسائط التواصل كان النشر اليومي لأعداد المصابين والمتوفين من جراء انتشار جائحة {كورونا}، خصوصاً في دول بؤرة الإصابة، مثل إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة. وأدت هذه المعلومات إلى مناخ من الخوف والتوتر والشلل، في رأي الدكتور لي رايلي من جامعة كاليفورنيا.
وقد تكون جرعة الخوف مفيدة في أوقات الأزمة من أجل مزيد من الحذر، وهو أسلوب يمكن أن تتبعه السلطات الصحية في العديد من الدول من أجل توصيل رسالة مدى خطورة هذا الفيروس المستجد، وتلقي رد الفعل المطلوب.
ونجحت بالفعل رسائل صحية للتحذير عبر وسائل التواصل في نشر الوعي عن طريق نسخها ونشرها من آلاف المستخدمين.
وفي غمار محنة وجودية مثل «كوفيد - 19» قد يكون نشر الخوف مفيداً في اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية. فالتوتر ورد الفعل المذعور يعني أحياناً أن الرسالة عن خطر الفيروس وصلت، وأن المتلقي يتنبه إليها ويقوم بالجهود اللازمة لحماية نفسه وغيره.
في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى المزيد من المعلومات الموثوقة للوقاية من تبعات «كوفيد - 19»، ومتابعة أحدث تطورات البحث عن علاج، فإن صناعة الإعلام تعاني أكثر من غيرها، رغم أن الإقبال عليها زاد عدة أضعاف مقارنة بفترة ما قبل الوباء، رغم المعاناة من تراجع الإيرادات. وأحد أهم الأسباب هو تردي الوضع الاقتصادي العام الذي يقارن بفترة الكساد العظيم خلال ثلاثينات القرن الماضي.
وبينما تروي إحصاءات الإصابات والوفيات اليومية صورة قاتمة عن الحالة الصحية في العالم، فإن الصورة الأكبر للاقتصاد العالمي تروي مأساة لملايين العاطلين عن العمل، منهم ما يزيد على 22 مليون عاطل في الولايات المتحدة وحدها.
وأدت مرحلة الحجر الصحي ومنع الاختلاط الاجتماعي إلى زيادة استهلاك للمعلومات التي يبثها الإعلام بأنواعه، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية. وأصبحت الحاجة ملحة للعثور على معلومات صحيحة يمكن أن يعتمد عليها القارئ.

إعلام عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

جامعة نيويورك ترصد الآلاف من المعلومات الخاطئة الخاصة بـكوفيد 19 جامعة نيويورك ترصد الآلاف من المعلومات الخاطئة الخاصة بـكوفيد 19



أخبار ذات صلة

GMT 21:59 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

مذيعة سي بي سي تروي تفاصيل واقعة فقدانها لشقيقتها غرقًا
العرب اليوم - مذيعة سي بي سي تروي تفاصيل واقعة فقدانها لشقيقتها غرقًا

GMT 04:41 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

ريم البارودي تخوض أولى تجاربها كمقدمة برامج
العرب اليوم - ريم البارودي تخوض أولى تجاربها كمقدمة برامج

GMT 03:44 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

إعلامية أميركية تُعلن اعتزالها من برنامجها لاستعادة شهرتها
العرب اليوم - إعلامية أميركية تُعلن اعتزالها من برنامجها لاستعادة شهرتها

GMT 21:45 2020 الأحد ,02 آب / أغسطس

سحب صفة "الإعلامية" مِن الناشطة أروى عمر بعد ضجة في السعودية
العرب اليوم - سحب صفة "الإعلامية" مِن الناشطة أروى عمر بعد ضجة في السعودية

GMT 21:44 2020 الأحد ,02 آب / أغسطس

توقّعات بإلغاء برنامج الإعلامية إيلين دي جينيريس بعد اتهامات بسوء المعاملة
العرب اليوم - توقّعات بإلغاء برنامج الإعلامية إيلين دي جينيريس بعد اتهامات بسوء المعاملة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تملك مجموعة مُنوَّعة مِن البدلات بقصِّة السروال الواسع

نصائح لتنسيق الملابس مُستوحاة مِن إطلالات ميغان ماركل

لندن - العرب اليوم

تخطف ميغان ماركل الأنظار بإطلالاتها في كل مرة تشارك في مناسبة رسمية، وإليكِ نصائح تنسيق الملابس بطريقة أنيقة مستوحاة من إطلالات ميجان ماركل. ورغم غيابها أيضا بسبب جائحة كورونا والتزامها مع عائلتها الحجر المنزليّ، إلا أن إطلالات ميغان لا تغيب عن ذاكرتنا التي انطبعت بأجمل اللوكات الراقية والعصرية، كما تمت تسميتها "المرأة الأكثر تأثيرا في عالم الموضة لعام 2019". إليك بعض النصائح المهمة لتنسيق الملابس مستوحاة من إطلالات ميغان ماركل لكي تستفيدي منها بدورك. تعشق ميغان ماركل التألق بالبدلة، وهي تملك مجموعة منوّعة من البدلات بقصة السروال الواسع وكذلك الضيق، وغالباً ما تنسّق البدلة بطريقة واحدة مع القميص الأبيض أو مع توب الساتان، ومن الحيل التي اعتمدتها ميغان عندما أطلت ببدلة سوداء من ماركة Alexander McQueen هو اختيار قميص على شكل BODYS...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:48 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

تصاميم رائجة تتماشى مع سروال الجينز في صيف 2020 تعرّفي عليها
العرب اليوم - تصاميم رائجة تتماشى مع سروال الجينز في صيف 2020 تعرّفي عليها

GMT 01:52 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

تعرف على أهم الوجهات السياحية في "جازان" السعودية
العرب اليوم - تعرف على أهم الوجهات السياحية في "جازان" السعودية

GMT 05:08 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

تعرّفي على أبرز 14 طريقة طبيعية لتعطير الدولاب والملابس
العرب اليوم - تعرّفي على أبرز 14 طريقة طبيعية لتعطير الدولاب والملابس

GMT 02:14 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

ترامب يُلمح إلى أن الانفجار الضخم في "بيروت" ناتج عن هجوم
العرب اليوم - ترامب يُلمح إلى أن الانفجار الضخم في "بيروت" ناتج عن هجوم

GMT 01:55 2020 الأربعاء ,05 آب / أغسطس

جامعة "نيويورك" تكشف عن المعلومات الخاطئة الخاصة بفيروس "كورونا"
العرب اليوم - جامعة "نيويورك" تكشف عن المعلومات الخاطئة الخاصة بفيروس "كورونا"

GMT 02:42 2020 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس

سر اعتماد كارن وازن لموضة الأكمام المنفوخة بشكل متكرر
العرب اليوم - سر اعتماد كارن وازن لموضة الأكمام المنفوخة بشكل متكرر

GMT 01:59 2020 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس

مجموعة من أفضل الوجهات الشاطئية لقضاء عطلة صيفية مميزة
العرب اليوم - مجموعة من أفضل الوجهات الشاطئية لقضاء عطلة صيفية مميزة

GMT 03:13 2020 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس

ديكورات بقمّة الأناقة تزيّن أزقّة منزلك وتُضفي لمسة من الفخامة
العرب اليوم - ديكورات بقمّة الأناقة تزيّن أزقّة منزلك وتُضفي لمسة من الفخامة

GMT 07:35 2020 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس

حاكم نيويورك يؤكّد أن تعامل الحكومة مع "كورونا" أسوأ خطأ في تاريخها
العرب اليوم - حاكم نيويورك يؤكّد أن تعامل الحكومة مع "كورونا" أسوأ خطأ في تاريخها

GMT 00:54 2020 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس

شبكات نسوية تهدف إلى رفع الوعي المهني والمجتمعي في سورية
العرب اليوم - شبكات نسوية تهدف إلى رفع الوعي المهني والمجتمعي في سورية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 19:12 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

أحمد فلوكس ينعي رحيل أعز أصدقائه محمد المسعود بكلمات مؤثرة
العرب اليوم - أحمد فلوكس ينعي رحيل أعز أصدقائه محمد المسعود بكلمات مؤثرة

GMT 20:35 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

طبيبه تهاجم طبيب الغلابه بعد وفاته بكلمات قوية
العرب اليوم - طبيبه تهاجم طبيب الغلابه بعد وفاته بكلمات قوية

GMT 16:09 2020 الأحد ,02 آب / أغسطس

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا
العرب اليوم - تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

GMT 08:54 2020 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس

إعلان نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل اليوم الثلاثاء 4 آب
العرب اليوم - إعلان نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل اليوم الثلاثاء 4 آب

GMT 06:24 2016 الخميس ,02 حزيران / يونيو

وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول
العرب اليوم - وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 15:37 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

التليفزيون الكويتي يستعرض عمق وقوّة العلاقات مع مصر
العرب اليوم - التليفزيون الكويتي يستعرض عمق وقوّة العلاقات مع مصر

GMT 08:28 2020 الجمعة ,31 تموز / يوليو

انخفاض دامي في مؤشّرات "وول ستريت" الرئيسية عقب تغريدة ترامب
العرب اليوم - انخفاض دامي في مؤشّرات "وول ستريت" الرئيسية عقب تغريدة ترامب

GMT 16:41 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

محمد صلاح يتقاسَم مع سون ودي بروين رقمًا مُميَّزًا في "البريميرليغ"
العرب اليوم - محمد صلاح يتقاسَم مع سون ودي بروين رقمًا مُميَّزًا في "البريميرليغ"

GMT 02:41 2020 الجمعة ,31 تموز / يوليو

إليك أبرز المَعالِم الخارجية في نيو إنغلاند في الولايات المتحدة الأميركية
العرب اليوم - إليك أبرز المَعالِم الخارجية في نيو إنغلاند في الولايات المتحدة الأميركية

GMT 14:48 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

تسريب صور أفخم السيارات الصينية المنتظرة
العرب اليوم - تسريب صور أفخم السيارات الصينية المنتظرة

GMT 10:08 2018 الجمعة ,29 حزيران / يونيو

عجائب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
العرب اليوم - عجائب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

GMT 13:57 2017 الأحد ,30 إبريل / نيسان

صورة حديثة لبنات أحمد زاهر تصدم الكثيرين بعد تغير شكلهن
العرب اليوم - صورة حديثة لبنات أحمد زاهر تصدم الكثيرين بعد تغير شكلهن

GMT 19:27 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

محمود تريزيغيه الأعلى فعالية بين لاعبي أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
العرب اليوم - محمود تريزيغيه الأعلى فعالية بين لاعبي أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

GMT 10:16 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

حاذر ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين
العرب اليوم - حاذر ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين

GMT 19:03 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

"شبح فيروس كورونا" يُجبر آشلي بارتي للانسحاب من بطولة عالمية للتنس
العرب اليوم - "شبح فيروس كورونا" يُجبر آشلي بارتي للانسحاب من بطولة عالمية للتنس

GMT 07:09 2016 السبت ,20 آب / أغسطس

ستروين برلنجو مالتي سبيس سيارة عائلية فسيحة بسعر زهيد
العرب اليوم - ستروين برلنجو مالتي سبيس سيارة عائلية فسيحة بسعر زهيد

GMT 14:27 2018 الخميس ,22 شباط / فبراير

الأسود مع الأبيض من أفضل ألوان واجهات المنازل الخارجية
العرب اليوم - الأسود مع الأبيض من أفضل ألوان واجهات المنازل الخارجية

GMT 20:18 2015 الأربعاء ,15 تموز / يوليو

8 أسئلة يجب أن تطرحيها على خطيبك قبل الزواج
العرب اليوم - 8 أسئلة يجب أن تطرحيها على خطيبك قبل الزواج

GMT 22:15 2018 الإثنين ,16 تموز / يوليو

سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن
العرب اليوم - سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن

GMT 03:02 2020 الأحد ,26 تموز / يوليو

وزير أوباما وكلينتون يؤكّد أن الاقتصاد الأميركي محل شكوك
العرب اليوم - وزير أوباما وكلينتون يؤكّد أن الاقتصاد الأميركي محل شكوك

GMT 02:47 2013 السبت ,02 آذار/ مارس

سعودي يمتلك أغلى أنواع الإبل
العرب اليوم - سعودي يمتلك أغلى أنواع الإبل

GMT 18:05 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

إليك أكثر السيارات الأوروبية رواجًا في روسيا لعام 2020
العرب اليوم - إليك أكثر السيارات الأوروبية رواجًا في روسيا لعام 2020

GMT 15:21 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

تسبق الآخرين بأشواط وأشواط وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين
العرب اليوم - تسبق الآخرين بأشواط وأشواط وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين

GMT 19:53 2019 الثلاثاء ,01 تشرين الأول / أكتوبر

كرستيانو رونالدو يُلمّح إلى موعد اعتزاله كرة القدم
العرب اليوم - كرستيانو رونالدو يُلمّح إلى موعد اعتزاله كرة القدم

GMT 19:20 2014 الأحد ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

الرجال يمتلكون تخيلات جنسية منحرفة أكثر من النساء
العرب اليوم - الرجال يمتلكون تخيلات جنسية منحرفة أكثر من النساء

GMT 01:07 2020 السبت ,25 تموز / يوليو

تعرف على أشهر المدن ذات المباني الملونة في العالم
العرب اليوم - تعرف على أشهر المدن ذات المباني الملونة في العالم

GMT 08:49 2017 الجمعة ,09 حزيران / يونيو

شبيهة سبيل جان تسير نحو العالمية انطلاقًا من دبي
العرب اليوم - شبيهة سبيل جان تسير نحو العالمية انطلاقًا من دبي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab