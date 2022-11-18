أوقفت الشرطة الأمريكية رجلا مسلحا بفأس وسيف، حاول اقتحام مقر صحيفة "نيويورك تايمز" في مانهاتن للتحدث مع فريق القسم السياسي فيها.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن مفاوضات جرت مع الزائر المسلح في بهو مبنى التحرير في مانهاتن. وبعد رفض طلبه، قام الزائر المسلح بتسليم سلاحه طواعية، ووقف منتظرا وصول الشرطة.

وذكرت المعلومات أنه تم نقل الرجل إلى المستشفى من أجل فحص سلامته العقلية.