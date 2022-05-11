مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين
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مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين

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العرب اليوم - مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين

مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين
رام الله - العرب اليوم

أفادت مصادر بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.

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مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين



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