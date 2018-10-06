أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة السبت

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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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