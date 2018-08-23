أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الخميس

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يحتفل بأصحاب الفخامة وكبار الشخصيات الإسلامية
الملك: ثابتون في محاربة الإرهاب ولم الشمل الإسلامي
الملك سلمان: رعاية الحرمين أولويتنا.. وموقفــنا ثــابت فــي محــاربــة التـطرف
خادم الحرمين يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج
الملك سلمان بحث مع رئيس كوت دي فوار تعزيز العلاقات
ولي العهد يتلقى تهنئة ملك البحرين
أمير مكة ونائبه يطلعان على جهود الوزارات في الحج
وزير الداخلية يقف على استعدادات قيادة قوات الدفاع المدني في منى
ضيوف الرحمن المتعجلون يغادرون منى اليوم بعد رحلة حج ميسرة
طواف الوداع المشهد الأخير للحجاج
المدينة تستعد لضيوف الرحمن المتعجلين بدءاً من اليوم
البحرين توقف إصدار تأشيرات دخول القطريين
الجيش اليمني يقتحم معقل الانقلابيين في صعدة
مطالب دولية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأقصى
الحكيم: تحالفات المصالح ستعيد العراق إلى المربع المظلم
تحذير أميركي فرنسي بريطاني للأسد من استخدام الأسلحة الكيميائية
بروكس: خطوات السلام الكورية الشمالية ناقصة
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GMT 09:00 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس
GMT 08:33 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس
GMT 11:33 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطسمطالعات الصحف الصادرة في البحرين الثلاثاء
فاجأت سيرينا وليامز، الثلاثاء، الجميع عندما خرجت من شخصيتها الرياضية وصورت إعلان لسماعات "بيتس" الجديدة في نيويورك. الرياضية الأمريكية وبدت الرياضية الأمريكية مختلفة عن عاداتها المعتادة في عالم الملابس الرياضية، حيث ارتدت ملابس ذهبية مذهله وارتديت ثوبًا رائعًا للإعلان الذي كان مليء بالإثارة، و كانت تتجول في منتصف شارع مغلق في ثوب أزرق من الحرير، ويتميز ثوب سيرينا الدرامي بتطريز زهور الكريستال الباهظة حول الصدر وأسفل التنورة، كما أنه يتميز بتفاصيل رشيقة باللون الأبيض، والتي تعرض تنورة سوداء كبيرة من الأسفل. شوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة وارتدت تاج ذهبي لافتًا للنظر مع تفاصيل معقدة من الماس على الرأس، ونجحت بطلة ويمبلدون في لفتت الانتباه إلى انطلاقها ورشاقتها وهي تسير نحو الكاميرا، وشوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة على درجات منزل من الحجر البني يحيط بها فنانين وراقصين، وارتدت
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