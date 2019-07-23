اهتمامات الصحف المصرية الاثنين



سلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على تصاعد وتيرة التهديدات المتبادلة بين بريطانيا وإيران في أعقاب احتجاز طهران لناقلة بترول بريطانية في مضيق هرمز وإعلان لندن دراسة مجموعة من الخيارات في مقدمها فرض عقوبات وتجميد أرصدة .

وأبرزت الصحف، المؤشرات الإيجابية التي رصدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول ارتفاع معدلات الناتج الصناعي لمصر، وارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستراتيجية بنسبة 7ر4%.

وتابعت تطورات الوضع على الساحة اليمنية، مشيرة إلى الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية على مواقع وتجمعات لميلشيات الحوثيين المدعومة من إيران في محافظتي صعدة والضالع.

وعرجت على تأكيد مصادر عسكرية ليبية مطلعة اكتمال الاستعدادات اللازمة لاستعادة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وانتزاعها من القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وواكبت تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وفي الشأن السوداني، أنبأت عن المفاوضات المنعقدة في إثيوبيا بين قوى التغيير والجبهة الثورية التي تضم ثلاث حركات مسلحة ترفض الاتفاق الموقع قبل أيام مع المجلس الانتقالي العسكري السوداني.