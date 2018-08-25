أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة السبت

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن
الفيصل: توجيهات القيادة الحكيمة أثبتت للعالم جهودها في خدمة الحرمين
أمير تبوك مهنئاً خادم الحرمين: رؤيتكم صائبة في تقديم أفضل الخدمات للحجاج
إمام المسجد الحرام: التسهيلات لضيوف الرحمن يشهد لها القاصي والداني
إمام المسجد النبوي: على الحجاج الالتزام بالتعليمات لتحسين الخدمات
الحجاج يودعون أم القرى ويغادرون إلى أوطانهم
المدينة المنورة تستقبل الموكب الثاني للحجيج
«التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الليبية طرابلس
الرئيس الروسي يعتزم زيارة المملكة
محافظ صعدة: ماضون في تحرير البلاد من الانقلابيين
مقتل مساعد الحوثي.. قبائل صنعاء تهدد الميليشيا: الفوضى مقابل الاعتقالات
الفلسطينيون يشاركون في جمعة «الوفاء للطواقم الطبية والإعلامية»
الأمم المتحدة تحقق في جرائم "داعش" بالعراق
العراق: إفشال مخطط إيراني لتمكين «العملاء»
بعد مقتل 7 عسكريين.. ليبيا تستنفر لمواجهة «داعش»
ميركل تستبعد انضماماً سريعاً لجورجيا إلى «الأطلسي»
إندونيسيا: شهر الزلازل يخلف 555 قتيلاً
الحكم بحبس رئيسة كوريا الجنوبية السابقة 25 عاماً
الهند والصين تتفقان على التوسع في علاقاتهما العسكرية
GMT 04:49 2018 السبت ,25 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 12:00 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسأبرز افتتاحيات صحف الإمارات الصادرة الجمعة
GMT 11:18 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة
GMT 09:15 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسأبرز مطالعات الصحف الصادرة في البحرين الجمعة
GMT 07:57 2018 الجمعة ,24 آب / أغسطسأهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الجمعة
ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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