تفاصيل أهم ماجاء في الصحف الباكستانية الإثنين

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم توقعات الحكومة حول تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في باكستان مليون حالة بنهاية شهر يوليو المقبل. وسلطت الضوء على تطورات فيروس كورونا وانتشاره السريع ، وفرض السلطات الباكستانية الحجر على أكثر من 1300 منطقة في أنحاء باكستان بعد إقرارها بؤر لوباء كورونا. وتابعت تطورات التوتر العسكري بين باكستان الهند على الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير. واهتمت بدعوة باكستان للهند إلى حل الخلافات الحدودية مع جيرانها سلمياً عبر الحوار لتجنيب المنطقة الوقوع في أزمات جديدة.

وتناولت إدانة باكستان للتفجيرين اللذين استهدفا مسجدين في العاصمة الأفغانية كابل وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء. وأخبرت عن عزم السلطات الباكستانية اللجوء إلى الشرطة الدولية لإعادة الساسة المطلوبين في قضايا الفساد. وعرجت إلى قرار الحكومة الباكستانية بشأن بدء العمل على المسار الغربي لمشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني لسرعة تشغيل المشروع. وتناقلت في الشأن الإقليمي تصاعد الاحتجاجات الجارية في أفغانستان ضد إيران لسوء تعامل سلطاتها مع اللاجئين الأفغان. وتطرقت صحف باكستان إلى تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد الذي أعرب عن تفاؤله إزاء الجهود الرامية إلى إطلاق مفاوضات سلام بين حكومة أفغانستان وحركة طالبان.