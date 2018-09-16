أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :

الملك وولي العهد يهنئان رئيس المكسيك بذكرى الاستقلال

مشروعات إنسانية بخمسة مليارات دولار لدعم التعليم في 32 دولة

المملكة تدعم اليونيسيف لمستقبل زاهر لأطفال العالم

نيابة عن ولي العهد.. الرويلي يحضر احتفالات المكسيك

نائب الرئيس اليمني يثمّن دور المملكة في دعم ‏بلاده وإنجاح موسم الحج

«الدفاع الجوي» تعترض صاروخاً باليستياً حوثياً باتجاه المملكة

مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يبحث مشروعات إستراتيجية العزم

«بلدي الرياض» يناقش توصيات تطوير الجنوب والغرب مع هيئة تطوير العاصمة

المملكة تقود الوعي الرقمي في المجتمع العربي

تقدم الجيش اليمني يُربك الانقلابيين

سيئول وواشنطن تبحثان تكاليف انتشار القوات الأميركية

الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي

الجيش السوري يتجهز لعملية عسكرية في إدلب وحماة

مخطط قطري سري مول الجماعات الإرهابية في سورية

تدخلات إيران وتركيا أفرزت الطائفية بالعراق وتسببت في أزمة سياسية