أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم :
الملك وولي العهد يهنئان رئيس المكسيك بذكرى الاستقلال
مشروعات إنسانية بخمسة مليارات دولار لدعم التعليم في 32 دولة
المملكة تدعم اليونيسيف لمستقبل زاهر لأطفال العالم
نيابة عن ولي العهد.. الرويلي يحضر احتفالات المكسيك
نائب الرئيس اليمني يثمّن دور المملكة في دعم بلاده وإنجاح موسم الحج
«الدفاع الجوي» تعترض صاروخاً باليستياً حوثياً باتجاه المملكة
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يبحث مشروعات إستراتيجية العزم
«بلدي الرياض» يناقش توصيات تطوير الجنوب والغرب مع هيئة تطوير العاصمة
المملكة تقود الوعي الرقمي في المجتمع العربي
تقدم الجيش اليمني يُربك الانقلابيين
سيئول وواشنطن تبحثان تكاليف انتشار القوات الأميركية
الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي
الجيش السوري يتجهز لعملية عسكرية في إدلب وحماة
مخطط قطري سري مول الجماعات الإرهابية في سورية
تدخلات إيران وتركيا أفرزت الطائفية بالعراق وتسببت في أزمة سياسية
GMT 11:26 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرأبرز افتتاحيات الصحف الإماراتية الصادرة السبت
GMT 10:55 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت
GMT 09:35 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السعودية الصادرة السبت
GMT 09:33 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
GMT 09:18 2018 السبت ,15 أيلول / سبتمبرأهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
حضرت النجمة الشهيرة، باريس هيلتون وشقيقتها "نيكي"، حفل "DIAMOND BALL"، الذي أقامته المغنية العالمية "ريهانا" للمرة الرابعة على التوالي، في قاعة شيبريانى للأعمال في نيويورك، وهو. ارتدت باريس ذات الـ37 عامًا، فستان وردي اللون بدون حمالات مزين بالطريزات المرصعة عند الخصر والريش الوردي، أما شقيقتها نيكي، اختارت فستان أزرق باستيل عاري الكتفين ذو فتحة صدر على شكل حرف V طُرز بالكامل بزخارف أنيقة، وزين خضره برباط أسود من الساتان. وأكملت باريس إطلالتها بزوجًا من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب عال وصففت شعرها للوراء على شكل كعكة، وكانت إكسسواراتها بسيطة مقتصرة على خاتم الخطبة الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا من الألماس، على شكل كمثرى والمقدم من خطيبها كريس زيلكا. أما فستان نيكي ، الذي صممه أوسكار دي لا رنتا ، يتميز بتصميم الأزهار وقطار طويل، وتزينت بقلادات من الماس وأقراط بسيطة.
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