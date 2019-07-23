اهتمامات الصحف السودانية الاثنين



أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستضافة 1000 حاج وحاجة من جمهورية السودان لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

وعرجت الصحف على تحذير دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية أمس من هدم السلطات الإسرائيلية 10 بنايات سكنية مكونة من أكثر من 70 شقة في حي وادي الحمص بجنوب شرق القدس.

ونقلت صحف الصباح عن وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني قوله إن النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونشرت إعلان خلية الإعلام الأمني، أمس، مقتل 7 من مسلحي داعش، وتدمير 23 وكراً للتنظيم بعمليتين في نينوى.

ولفتت صحف الاثنين الانتباه إلى استئناف منظمتا أطباء بلا حدود و"إس.أو.إس ميديتيرانيه" الخيريتان غير الحكوميتان، مهام البحث عن المهاجرين وإنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل ليبيا، وذلك بعد سبعة أشهر من إجبارهما على وقف العمليات.