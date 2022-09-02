زيلينسكي يؤكد أن القوات الروسية منعت وسائل الإعلام الأجنبية من دخول محطة زابوريجيا النووية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا لم تسمح لأفراد الصحفيين المصاحبين لفريق المفتشين النوويين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول محطة زابوريجيا للطاقة النووية.