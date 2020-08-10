وفاة الإعلامية رانيا أبو زيد مذيعة ماسبيرو بأزمة قلبية

توفيت المذيعة رانيا أبو زيد، بإذاعة الأغانى بماسبيرو، مساء أمس الأحد.وقال مصدر إن الراحلة تعرضت لأزمة قلبية مفاجئة، ولم يتم تحديد أي تفاصيل تخص تشييع الجثمان أو تلقى العزاء.وتنابع إن الراحلة شقيقة الإعلامية الكبيرة الراحلة سميحة ابو زيد.واعتذرت أمس الراحلة عن حضور العمل لشعورها بدوخة وبعض الإرهاق، وفوجئ زملائها منذ ساعات قليلة بخبر وفاتها.