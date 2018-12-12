مشادة كلامية بين ضيوف وائل الإبراشى بسبب بلاغات ضد الأعمال الفنية والأدبية
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مشادة كلامية بين ضيوف وائل الإبراشى بسبب بلاغات ضد الأعمال الفنية والأدبية

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العرب اليوم - مشادة كلامية بين ضيوف وائل الإبراشى بسبب بلاغات ضد الأعمال الفنية والأدبية

الإعلامى وائل الإبراشى
القاهرة - العرب اليوم

ناقش الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، موضوع تقديم البلاغات ضد الأعمال الفنية والأدبية، وحدثت مشادة كلامية بين الضيوف. 

وعلق وحيد صابر الكيلانى، المحامى، مقدم البلاغ ضد الفنانة رانيا يوسف عن فستانها الخليغ الذى ظهرت به فى مهرجان القاهرة السينمائى، قائلا: "قدمت البلاغ للدفاع عن القيم المصرية.. ولا أهاجم الفن ولكن أهاجم من يظهر بأى شىء خليع.. والذى وكلنى هو القانون". 

فيما قال محمود عطية، رئيس ائتلاف مصر فوق الجميع، إن مادة خدش الحياة فى القانون توجد فى العديد من الدول الأوروبية، مضيفا أن النيابة العامة عندما توجد فى قضية خدش للحياة تقوم بتحويلها للتحقيق.. وكل من يقوم بخدش حياة المجتمع لا بد من محاسبته قانونيا". 

وهاجم الدكتور أشرف توفيق، الناقد السينمائى مقدم البلاغ ضد الفنانة رانيا يوسف، وحيد الكيلانى قائلا: "مين اللى وكلك فى رفع القضية.. وما الفائدة من رفعها".

فيما هاجم أحمد أبو العلا، الناقد الفنى، محمود عطية رئيس ائتلاف مصر فوق الجميع، قائلا: "من الذى يحرك الدعاوى غير تيار الإخوان المسلمين والباحثين عن الشهرة"، مضيفا أن البلاغات تُقدم ضد الفنانين والأدباء لأن هذه الطبقة لديها شريحة كبيرة جدا من الجمهور، واللى بيقدم البلاغ بيكون غاوى شهرة".

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مشادة كلامية بين ضيوف وائل الإبراشى بسبب بلاغات ضد الأعمال الفنية والأدبية مشادة كلامية بين ضيوف وائل الإبراشى بسبب بلاغات ضد الأعمال الفنية والأدبية



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مشادة كلامية بين ضيوف وائل الإبراشى بسبب بلاغات ضد الأعمال الفنية والأدبية مشادة كلامية بين ضيوف وائل الإبراشى بسبب بلاغات ضد الأعمال الفنية والأدبية



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