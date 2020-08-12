مشاعل الشحي تُثير الجدل بحديث غامض عن احتمالية انفصالها عن أحمد خميس

عادت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي لإثارة الجدل مرة أخرى بحديثها الغامض عن احتمالية انفصالها عن الإعلامي أحمد خميس، حيث قالت "إنها تفضل الموت على أن تعيش خاضعة لأي شخص ما" وهو ما اعتبره الجمهور السبب الرئيسي لانفصالهما، ونشرت عبر صفحتها على إنستغرام صورة لها في أحدث ظهور وعلقت قائلة "بالنسبة لي أموت وأنا صاحبة قراراتي.. ولا أعيش خاضعة لأحد.. هذا مبدأ".

وآثار منشورها ردود فعل كبيرة بين جمهورها، وانهالت التعليقات:"حديثك هاد معناه انك انفصلتي انتي وأحمد مشان ما اتفقتوا.. ليش بتقولي هيك مش أحمد اللي قولتي عليه نصك الآخر وانكم متفاهمين".

وأضاف آخرون :"ما بعرف ليش حاسس انها لعبة بيناتكم.. والله زعلت كثير لانفصالكم.. هاد المرأة العربية تهدم بيوتها عشان تكون صاحبة قراراتها.. ماتعلقوا هيك تعليقات بكرة بتطلع وتقول مو كل شئ أحمد".

وكانت الإعلامية الإماراتية قد صرحت قبل أيام قليلة: "الله المستعان.. من الياي?!"، من جهته قال أحمد خميس: "أعتقد الكل عارف الموضوع وما يحتاج أذكره لكن اتمنى تحترمون خصوصيتي وبدون أسئلة لأنه بعضها ما أتسبب لي غير الضيق.. الشئ صار والحمد لله"، حيث أثارت تصريحات الزوجين شكوكًا حول انفصالهما، إلا أن مشاعل الشحي خرجت لتعلق مجددا على ما فسره الجمهور بأنها قصدت زوجها أحمد خميس في منشورها "الله المستعان.. من الياي?!".

وشاركت الشحي؛ عبر خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"، منشورها وأرفقته بتعليق قائلة: "ترى والله ما أقصد أحمد بهذا البوست.. كبروا عقلكم شوي.. مو أي شيء أحمد أحمد ترى صدق لاعت جبدي".

في المقابل علق خميس من عبر إنستغرام قائلا: ”غبت عنكم فترة، وذكرت في سنابي إني كنت مسافر… الزبدة حبيت أكون بروحي بدون أي أحد وبدون سوشال ميديا“، وأضاف بلغة غامضة: "أعتقد الكل عارف الموضوع وما يحتاج أذكره لكن اتمنى تحترمون خصوصيتي وبدون أسئلة لأنه بعضها ما تسبب لي غير الضيق، الشيء صار والحمد لله"، دون أن يذكر الطلاق من عدمه.

وكان شهاب "ملح الإنستغرام" قد كتب منشورا له في حسابه عبر تطبيق "سناب شات" قال فيه إن مشاعل الشحي، انفصلت عن زوجها وأنهما لم يعلنا الانفصال، متمنيا عودتهما مرة ثانية، وكتب نصا في تعليق على صورة جمعتهما: "للعلم أحمد ومشاعل منفصلين بس ما أعلنو! الله يردهم مرة ثانية حق بعض ولا تعاندون بعض! كل واحد فيهم عايش بروحه أحبهم ترا"، حيث يُذكر أن مشاعل الشحي وأحمد خميس، تزوّجا بعد قصة حب بينهما وذلك قبل قرابة 3 أعوام.