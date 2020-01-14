اهتمامات الصحف الليبية الاثنين

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على قبول القيادة العامة للجيش الليبي بمبادرة وقف إطلاق النار في المحاور كافة، مشيرةً إلى ترحيب جامعة الدول العربية بإعلان وقف إطلاق النار من الطرفين والالتزام به واستئناف المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ونوهت ببيان سفارات كلًا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي التي رحبت فيه بقبول طرفي الصراع وقف إطلاق النار وحثهم على اغتنام هذه الفرصة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.

وعرجت صحف الاثنين على ترحيب البعثة الأممية بقبول طرفي الصراع بمبادرة وقف إطلاق في محاور القتال في العاصمة الليبية، مؤكدةً أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام إنجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده في برلين.