وفاة الكاتب الصحفي المصري محمود الكردوسي عن عمر ناهز 64 عاماً

توفي يوم الجمعة الكاتب الصحفي المصري الكبير محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة صحيفة "الوطن" المصرية وعضو مجلس الشيوخ المصري، عن عمر ناهز 64 عاما بعد صراع مع المرض وأصدر الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير صحيفة "الوطن" منشورا أعلن فيه وفاة الكردوسي، وقال: "اللهم جعل عذابه فى مرضه شفيعا له يوم القيامة.. اللهم أغفر له وارحمه بحق دفاعه عن بلده في أصعب الأوقات، اللهم صبر أسرته وابنتيه وأصدقائه وقرائه".

ومحمود الكردوسى من مواليد محافظة سوهاج في 5 سبتمبر 1961، وهو كاتب وأديب ومحلل سياسي عمل صحفيا في عدد من الجرائد والمجلات منها مجلة "7 أيام"، مجلة "نص الدنيا" بالأهرام، جريدة "صوت الأمة"، ومجلة "الأهرام العربي"، وأسس مجلة "الفن السابع" وشغل منصب رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، بعدما شارك في تأسيسها وعمل مدير تحرير بها منذ 2012 وحتى نهاية 2015 وصدر له كتاب "مرة واحد صعيدي" عام 1996، ورواية "ذائقة الموت"، وكتاب سيرة بعنوان "ورق دشت".