اهتمامات الصحف اللبنانية الأربعاء



اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب في حين شهدت كل المناطق اللبنانية موجة احتجاجات شعبية عارمة شملت قطع الطرق الرئيسة بالإطارات المشتعلة رفضًا للتشكيلة الحكومية.

وأشارت إلى مقتل عشرة مدنيين بينهم ستة أطفال في غارات شنتها مقاتلات حربية روسية على غرب محافظة حلب السورية كما قتل 11 مدنيًا في غارات روسية على مناطق في جنوب محافظة إدلب.

وتحدثت صحف الأربعاء عن مقتل متظاهر في بغداد مع تواصل موجة الاحتجاجات وفي مدن جنوب البلاد رغم محاولات القوات الأمنية لفضها ومنع قطع الطرق.

وتطرقت إلى إعلان الجيش اليمني أنه حقق تقدمًا كبيرًا في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء عقب مواجهات مع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي أدت إلى سقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.

ولفتت الانتباه إلى دعوة مجلس الأمن الدولي في بيان طرفي النزاع في ليبيا للتوصل في أقرب وقت ممكن لوقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية الرامية لوضع حدّ للحرب الدائرة فيه.

وأخبرت عن تحذير المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون نزع الأسلحة روبرت وود، إيران من الانسحاب من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي مؤكدًا أن هذه الخطوة إن تمت ستكون رسالة سلبية جدًا.