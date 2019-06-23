اهتمامات الصحف الليبية السبت



اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية،موضحة تواصل حدة الإشتباكات المسلحة بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى عدة محاورعلى تخوم العاصمة وسط سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين، مبينة سقوط صواريخ على مطار معتيقة المدني مما أدى إلى تعليق الملاحة الجوية لعدة ساعات وتحويل حركة الطيران إلى مطار مدينة مصراته .

ونقلت الصحف قرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تخصيص مبلغ 3.2 مليون دولار، مقدمة من الاتحاد الأوروبي وشركاء البرنامج، من أجل دعم مدينة غات التي تعرضت لفيضانات وسيول أجبرت آلاف المواطنين على النزوح،معلنا إن هذه الأموال ستوجه لتأمين حصول أهالي المدينة على الخدمات الصحية والمواد الغذائية ومياه الشرب والأدوات الصحية.

وأشارت إلى دعوة رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، لإنهاء الصراع المسلح في ليبيا والذهاب نحو حل للأزمة عبر اتفاق جميع الأطراف دون إقصاء لأي طرف،مناشداً باسم البرلمان العربي في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث بالقاهرة، جميع الأطراف في ليبيا باسم الدين وباسم الأخوة وباسم العروبة، بتغليب منهج الحوار والحكمة وإنهاء الصراع المسلح.

وتطرقت إلى تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني،وقوله إنه ما لم تعمل فرنسا وإيطاليا معا لحل الأزمة الليبية فلن نتمكن من إيجاد مخرج من الوضع الحالي، موضحا أن المصلحة الوطنية لن تسمح لوحدها بمواجهة تحديات التنمية في أفريقيا، داعيا النظر إلى المشكلة الليبية .