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الأسهم البريطانية تغلقُ على ارتفاع

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العرب اليوم - الأسهم البريطانية تغلقُ على ارتفاع

لندن - العرب اليوم

أغلقَ مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.24 %.
فقد سجَّل المؤشر فوتس 100 مكاسب تعادل 16.50 نقطة، ليصل إلى 6936.74 نقطة.

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الأسهم البريطانية تغلقُ على ارتفاع الأسهم البريطانية تغلقُ على ارتفاع



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