الأسهم البريطانية تغلقُ على ارتفاع

أغلقَ مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.24 %.

فقد سجَّل المؤشر فوتس 100 مكاسب تعادل 16.50 نقطة، ليصل إلى 6936.74 نقطة.