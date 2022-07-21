بوتين يبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وضع سوق النفط العالمي
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بوتين يبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وضع سوق النفط العالمي

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العرب اليوم - بوتين يبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وضع سوق النفط العالمي

النفط
الرياض - العرب اليوم

 بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان هاتفيا وضع سوق النفط العالمى.  وقال الكرملين فى بيانه: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، حيث أشاد الجانبان بمستوى العلاقات الودية بين روسيا والسعودية، وتم بحث قضايا التعاون الثنائي. مع التركيز على توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، وتم بحث الوضع الحالي في سوق النفط العالمية".

يذكرأن، سجلت أسعار النفط اليوم الخميس،106.19 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 102.26 دولار للبرميل.   أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا لن تصدر النفط إلى الأسواق العالمية بأسعار يحدد الغرب سقفها، وإن كان ذلك سيكبدها الخسائر،

   وقال نائب رئيس الوزراء الروسي إنه في حال كانت الأسعار التي يجري الحديث عنها أدنى من تكاليف إنتاج النفط، فمن الطبيعي أن روسيا لن تضمن التوريدات إلى الأسواق العالمية.   وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي أن هذا يعني أننا لن نعمل بطريقة تكبدنا الخسائر.   وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي في 40 عامًا شهر يونيو الماضي مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط العالمية، ما زاد الضغط على الأسر التي تعاني من أزمة تكلفة المعيشة.   وبلغ تضخم أسعار المستهلك، حسب قياس مكتب الإحصاء الوطني ، 9.4% في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وهى أعلى زيادة سنوية منذ عام 1982، وارتفع التضخم من 9.1% في مايو، وكانت الزيادة في يونيو أعلى من التوقعات من اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 9.3%.   واعتبرت الصحيفة أن ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية يعني أن أسعار المستهلكين تجاوزت توقعات بنك إنجلترا ، الذي توقع تضخمًا بنحو 9.2 في المائة في يونيو.   وحذر أندرو بيلي، محافظ البنك، هذا الأسبوع من حدوث ارتفاعات جديدة في أسعار الغاز بالجملة مدفوعة بنقص الإمدادات الروسية.

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بوتين يبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وضع سوق النفط العالمي بوتين يبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وضع سوق النفط العالمي



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