الجنيه الإسترليني ينخفضُ مقابل الدولار واليورو

سجَّل الجنيه الإسترليني تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

فقد انخفضَ الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.37 % ليتداول عند 1.1309 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.47 %، إلى 1.1478 يورو.