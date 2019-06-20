انكماش اقتصاد إيطاليا مجددًا خلال الربع الحالي



قال مكتب الإحصاء الإيطالي اليوم: "إن الاقتصاد ربما يكون انكمش مجددًا خلال الربع الحالي، مما يصعب الأمور على الحكومة الشعبوية في الوفاء بالتزاماتها النقدية".

وأضاف، أن انكماش الاقتصاد خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو الجاري، سيكون الثالث لاقتصاد البلاد خلال أقل من عام، مما يشير إلى الوضع الخطير لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وكان الاقتصاد الإيطالي سجل نموًا خلال الربع الأول، بعدما خرج من فترة ركود قصيرة، حيث كان الاقتصاد الوحيد في منطقة اليورو الذي يسجل تراجعًا خلال ربعين متتالين في عام 2018.

وأوضح مكتب الاحصاء أن هناك احتمال كبير لانخفاض إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الحالي، متوقعًا نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 3ر0 % خلال العام بأكمله.