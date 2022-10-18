سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 337.98 نقطة، بما يعادل 1.12%, ليغلق عند 30523.80 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 96.60 نقطة أو 0.90%, ليغلق عند 10772.40 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 42.03 نقطة أو 1.14%, ليغلق عند 3719.98 نقطة.