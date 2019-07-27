ارتفاع كتلة النقد اللبنانية خلال أسبوع

ارتفعت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 يوليو 2019، بقيمة 174 مليار ليرة لبنانية، لتصل إلى 210 مليارات و806 ملايين ليرة لبنانية، بما يعادل 0.92 في المئة، مقيّمة على أساس سنوي.

وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي، هذا الارتفاع إلى تراجع العملة المتداولة بمقدار 61 مليار ليرة، فيما ازدادت الودائع تحت الطلب بمقدار 19 مليار ليرة لبنانية.

وأشار التقرير إلى أنّه على مدار الأسبوع، ارتفع إجمالي الودائع باستثناء الودائع تحت الطلب بمقدار 215 مليار و870 مليون ليرة لبنانية، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية بمقدار 198 مليون دولار، في حين انخفض الطلب على الودائع لأجل والودائع الإدخارية المقيدة بالعملة اللبنانية بمقدار 82 مليار ليرة لبنانية.