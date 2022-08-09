الأسهم البريطانية تغلقُ على ارتفاع

أغلقَ مؤشرُ بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.08 %.

فقد سَجَّلَ المؤشرُ -الذي يضمُّ أكبرَ مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسبَ تعادلُ 5.78 نقاط، ليصل إلى 7488.15 نقطةً.