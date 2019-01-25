سعر الجنية المصري مقابل الريال السعودي الجمعه
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سعر الجنية المصري مقابل الريال السعودي الجمعه

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العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الريال السعودي الجمعه

الريال السعودي
القاهرة - العرب اليوم

سعر الجنية المصري مقابل الريال السعودي الجمعه
 جنيه مصري = 0.2096 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7705 جنيه مصري

 

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سعر الجنية المصري مقابل الريال السعودي الجمعه سعر الجنية المصري مقابل الريال السعودي الجمعه



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سعر الجنية المصري مقابل الريال السعودي الجمعه سعر الجنية المصري مقابل الريال السعودي الجمعه



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