أشارت بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، إلى تحطيم عملة "البيتكوين" الرقمية الأرقام القياسية بعد تجاوزها عتبة الـ45 ألف دولار.وأظهرت بيانات موقع CoinDesk المختص بالعملات الرقمية أن سعر عملة "بيتكوين" وصل إلى 45368 دولارا.