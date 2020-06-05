الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" اليوم على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب بنسبة 2.25 %، أي ما يعادل 142.86 نقطة، ليصل عند مستوى 6484.30 نقطة.