بورصة تونس تقفل على انخفاض

أقفلت بورصة تونس على 7177.83 نقطة مسجلة تراجعاً بـ0.06%, بينما كانت حركة رؤوس الأموال بحدود 670 ألف دينار تونسي.

وحققت خلال التداولات اليوم 17 شركة مدرجة في البورصة ارتفاعاً في أسهمها، فيما تراجعت أسهم 19 شركة لتستمر 20 شركة على وضعها.