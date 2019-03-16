اتفاق ينظم تدفق العمال المصريين إلى ليبيا

أكدت مصادر مطلعة أن خطوات تنسيقية تم الاتفاق عليها بين مصر وليبيا تتضمن الإشراف الأمنى لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا، ومن المتوقع وصول آلاف المصريين خلال الأيام القادمة.