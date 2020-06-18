الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجع بنسبة 0.47 %، ما يعادل 29.18 نقطة، ليصل عند مستوى 6224.07 نقطة.