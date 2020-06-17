الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي

سجل الجنيه الإسترليني اليوم تراجعا مقابل الدولار الأمريكي يعادل 0.28 %.

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2536 دولار، فيما استقر الجنيه مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند 1.1163 يورو.