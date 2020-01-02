مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 06ر4005 نقطة مرتفعًا بـ 2ر6 نقاط وبنسبة 15ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 88ر3998 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و367 ألفًا و662 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 2ر48% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و638 ألفًا و504 ريالات عمانية.