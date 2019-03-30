البنك المركزي الباكستاني يرفع سعر الفائدة المصرفية بنسبة 0.5%

أعلن البنك المركزي الباكستاني عن رفع سعر الفائدة المصرفية بنسبة 0.5 %، ليصل إلى 10.75 %.

وأوضح بيان صادر عن البنك المركزي الباكستاني، الليلة الماضية، أنه تم رفع سعر الفائدة المصرفية للسيطرة على التضخم وعجز الميزانية العامة.

وتعد هذه المرة السادسة التي يتم فيها رفع سعر الفائدة المصرفية على التوالي، من جانب البنك المركزي الباكستاني، في ظل تسارع التضخم عن النطاق المتوقع.