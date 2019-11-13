بورصة تونس تقفل على شبه استقرار



أقفلت بورصة تونس على 6992.98 نقطة مسجلة تراجعا طفيفا بـ0.02% بينما بلغت حركة رؤوس الأموال مليونين وربع مليون دينار تونسي.

وارتفعت خلال المداولات أسهم 23 شركة مدرجة في البورصة، فيما تراجعت أسهم 26 شركة اخرى، لتستمر 12 شركة على وضعها.