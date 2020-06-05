الجنية الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو

سجل الجنية الإسترليني اليوم ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفعا مقابل الدولار بنسبة 0.78 % إلى 1.2689 دولار، وبنسبة 1.22 مقابل العملة الأوروبية إلى 1.12433 يورو.