الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي أمام اليورو والدولار بنسبة 2.4%

سجلت العملة التركية اليوم الأربعاء مستوى قياسيا منخفضا جديدا أمام العملة الأوروبية عند 12 ليرة لليورو، فيما تكبدت خسارة بـ 2.4% أمام العملة الأميركية لمستويات منخفضة جديدة عند 10.6 ليرة لكل دولار أميركي. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إنه سيواصل معركته ضد أسعار الفائدة "إلى النهاية"، دافعا الليرة للهبوط إلى أعماق جديدة قبل يوم من خفض آخر متوقع للفائدة من البنك المركزي. وفي تعليقات اقتطعت نسبة مؤثرة من قيمة الليرة التركية، قال أردوغان إنه سيرفع عبء أسعار الفائدة عن الشعب وحث الشركات على الاستثمار والتوظيف وزيادة الصادرات.