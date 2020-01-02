مـؤشرا البحريـن العام يقفل على ارتفاع والإسلامي على انخفاض

أقفل مـؤشر البحريـن العام اليـوم عند مستوى 1,612.05 بارتفاع وقدره 1.86 نقطة, فيما أقفل مؤشر البحريـن الإسلامـي عند مستوى 758.66 بانخفاض وقـدره 1.37 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

وتداول الـمستثـمرون في بـورصة البحريـن 1.50 مليون سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها 254.97 ألف ديـنـار بـحريــنـي، تـم تنفيذها خلال 52 صفقة.

وتـم تداول أسهم 12 شركة، ارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة، في حين انـخفضت أسعار أسهم شركتين، وحافـظت بقـيـة الشركـات على أسعار أقـفالاتـها السابـقة.