الأسهم الأمريكية تفتح على انخفاض

استهلت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم, بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية زيادة ”كبيرة“ إذا لم تبرم الصين اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، وبفعل تصاعد التوترات في هونج كونج.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 69.45 نقطة بما يعادل 0.25% ليصل إلى 27622.04 نقطة، ونزل مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 7.66 نِقَاط أو 0.25% إلى 3084.18 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 31.07 نقطة أو 0.37% إلى 8455.02 نقطة.