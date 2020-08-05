عرضت فضائية "الحدث" تقريرًا يرصد ركود الاقتصاد الأسباني بعد أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث تسببت أزمة فيروس كورونا بأسوأ ركود للاقتصاد الأسبانى وذلك منذ الحرب الأهلية، فيما تراجع الناتج المحلى بنسبة 18.5 % بسبب كورونا وقد أظهرت البيانات إنه مع عمليات الإغلاق بسبب أزمة كورونا قد تراجعت عدة قطاعات اقتصادية.وكان أبرز القطاعات فى أسبانيا التى تضررت من أزمة كورونا هى قطاع السياحة حيث تراجع عدد السياح بنسبة 98% على أساس سنوي.ورغم التحفيز الحكومى بقيمة 4.2 مليار يورو فإن الحكومة لا تستطيع تقديم المزيد فى الوقت الحالي.يذكر أنه قد ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 285430 حالة إصابة.وتحتل اسبانيا المرتبة التاسعة حول العالم في عدد الاصابات الإجمالي بفيروس كورونا، حيث سجلت إجمالي إصابات بلغ 332510 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 28443 وفاة. بحسب ما أحصاه موقع وورلد ميتر.