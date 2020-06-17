الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع
آخر تحديث GMT23:30:46
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

العرب اليوم -

العرب اليوم - الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

بورصة لندن
لندن – العرب اليوم

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية ارتفاعا مع موعد الإغلاق بنسبة 0.17 %، ما يعادل 10.46 نقطة، ليصل إلى 6253.25 نقطة.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع



أخبار ذات صلة

GMT 23:19 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي
العرب اليوم - الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي

GMT 23:17 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

البنك الدولي يبدي استعداده لزيادة التعاون مع العراق في مواجهة كورونا والأزمة المالية
العرب اليوم - البنك الدولي يبدي استعداده لزيادة التعاون مع العراق في مواجهة كورونا والأزمة المالية

GMT 23:10 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

بورصة تونس تنهي تعاملاتها على ارتفاع
العرب اليوم - بورصة تونس تنهي تعاملاتها على ارتفاع

GMT 23:07 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع
العرب اليوم - الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

GMT 23:05 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع
العرب اليوم - الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على ارتفاع

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تختار القَصَّة البارزة مِن خلال الخصر المنخفض

اجمل فساتين سهرة لطويلات القامة من امال ماهر

القاهرة - العرب اليوم

تحسن النجمة امال ماهر باختيارها اجمل فساتين سهرة لطويلات القامة خصوصاً أنها تتمايل بالعديد من القصات الواسعة والاخرى البارزة من خلال الالوان والتفاصيل المطرزة التي جعلتها مميزة واستثنائية. فلا بد من التألق باجمل فساتين سهرة لطويلات القامة بتفاصيل مشرقة. استوحي من امال ماهر اجمل فساتين سهرة لطويلات القامة، وتألقي على طريقتها بالعديد من التصاميم المميزة. تمايلت الجميلة امال ماهر باجمل فساتين سهرة لطويلات القامة وغالباً ما تختار القصة البارزة من خلال الخصر المنخفض قبل أن تتسع بشكل ملفت مع تفاصيل التول والكشكش الذي يجعل القصة فاخرة مع أقمشة الترتر البراقة والمستقيمة لمنحها الطول المطلوب. كما تختار امال ماهر اجمل فساتين سهرة لطويلات القامة مع القصة الملكية والخصر المحدد والبارز للحصول على اطلالة ملفتة مع التطريز النافر وال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:13 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

أبرز الأفكار لتنسيق ملابسك مع ابنتك بطريقة طريقة
العرب اليوم - أبرز الأفكار لتنسيق ملابسك مع ابنتك بطريقة طريقة

GMT 04:43 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

استكشف أجمل الأماكن السياحية في سنغافورة لعطلة عائلية
العرب اليوم - استكشف أجمل الأماكن السياحية في سنغافورة لعطلة عائلية

GMT 04:32 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

أفكار بسيطة ومدهشة لديكورات "الجلسات الخارجية" اكتشفيها بنفسك
العرب اليوم - أفكار بسيطة ومدهشة لديكورات "الجلسات الخارجية" اكتشفيها بنفسك

GMT 02:55 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

الموت يُغيب الطيار البنغالي سيف الله أعظم قاهر الطائرات الإسرائيلية
العرب اليوم - الموت يُغيب الطيار البنغالي سيف الله أعظم قاهر الطائرات الإسرائيلية

GMT 04:54 2020 الأربعاء ,17 حزيران / يونيو

مذيعة "أم بي سي" تفضح شخصًا دعاها إلى الخروج في موعد وتنشر رسالته
العرب اليوم - مذيعة "أم بي سي" تفضح شخصًا دعاها إلى الخروج في موعد وتنشر رسالته

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 04:52 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

"الصحة المصرية" تعلن عن موعد ذروة انتشار فيروس كورونا
العرب اليوم - "الصحة المصرية" تعلن عن موعد ذروة انتشار فيروس كورونا

GMT 00:32 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو

محمد علاء يُؤكِّد أنّه منع ابنَيْه مِن مُشاهدة مسلسل "البرنس"
العرب اليوم - محمد علاء يُؤكِّد أنّه منع ابنَيْه مِن مُشاهدة مسلسل "البرنس"

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 02:37 2020 الأربعاء ,10 حزيران / يونيو

وزير الطاقة القطري يؤكد إغراق الأسواق تسبب في هبوط الأسعار
العرب اليوم - وزير الطاقة القطري يؤكد إغراق الأسواق تسبب في هبوط الأسعار

GMT 14:41 2015 الأحد ,22 آذار/ مارس

تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل

GMT 02:11 2020 الثلاثاء ,09 حزيران / يونيو

مجموعة نصائح لقيادة السيارة الاوتوماتيك للمبتدئين وتقليل استهلاك الوقود
العرب اليوم - مجموعة نصائح لقيادة السيارة الاوتوماتيك للمبتدئين وتقليل استهلاك الوقود

GMT 01:10 2016 الأحد ,28 آب / أغسطس

الكرفس علاج للمعدة والسمنة
العرب اليوم - الكرفس علاج للمعدة والسمنة

GMT 03:16 2019 الثلاثاء ,01 كانون الثاني / يناير

قائمة بـ10 أحجار كريمة تجلب الحظ السعيد
العرب اليوم - قائمة بـ10 أحجار كريمة تجلب الحظ السعيد

GMT 15:32 2020 الإثنين ,11 أيار / مايو

تقرير يرصد إمكانية أن تزيد السمنة خطر العدوى بوباء "كورونا"
العرب اليوم - تقرير يرصد إمكانية أن تزيد السمنة خطر العدوى بوباء "كورونا"

GMT 08:43 2018 السبت ,05 أيار / مايو

ثلاثون بلاء كان يستعيذ منها النبي
العرب اليوم - ثلاثون بلاء كان يستعيذ منها النبي

GMT 07:51 2018 الجمعة ,09 آذار/ مارس

نصائح مهمة للتخلص من الشعر الأبيض باستخدام الحبة السوداء
العرب اليوم - نصائح مهمة للتخلص من الشعر الأبيض باستخدام الحبة السوداء

GMT 09:17 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء إيجابية ومهمة في حياتك المهنية والعاطفية
العرب اليوم - تعيش أجواء إيجابية ومهمة في حياتك المهنية والعاطفية

GMT 23:57 2019 الإثنين ,13 أيار / مايو

أشكال سيراميك حمامات 2019 باللون الأسود
العرب اليوم - أشكال سيراميك حمامات 2019 باللون الأسود

GMT 20:22 2020 الثلاثاء ,24 آذار/ مارس

ضوابط عمل الصحافيين والإعلاميين المصريين خلال فترة الحظر
العرب اليوم - ضوابط عمل الصحافيين والإعلاميين المصريين خلال فترة الحظر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab