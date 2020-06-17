الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية ارتفاعا مع موعد الإغلاق بنسبة 0.17 %، ما يعادل 10.46 نقطة، ليصل إلى 6253.25 نقطة.