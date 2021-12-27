أديس أبابا تعرب عن استيائها من إنهاء واشنطن إعفاء الصادرات الإثيوبية من الجمارك
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أديس أبابا تعرب عن استيائها من إنهاء واشنطن إعفاء الصادرات الإثيوبية من الجمارك

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العرب اليوم - أديس أبابا تعرب عن استيائها من إنهاء واشنطن إعفاء الصادرات الإثيوبية من الجمارك

إثيوبيا
أديس أبابا - العرب اليوم

 قالت إثيوبيا، اليوم الإثنين، إنها غير راضية عن قرار الولايات المتحدة بإلغاء دخول صادراتها الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية. وقالت وزارة التجارة الإثيوبية في بيان إن "الحكومة الإثيوبية حزينة لقرار الولايات المتحدة بحذف اسمها من قائمة الدول المستفيدة بمزايا التجارة التفضيلية"، وطلبت من الولايات المتحدة إعادة النظر في قرارها وأكدت الوزارة أن "إثيوبيا تنفذ مبادرات مختلفة تهدف إلى إحلال السلام والاستقرار والتوافق السياسي والتنمية الاقتصادية، علاوة على الاضطلاع بإصلاحات تتماشى مع العلاقة طويلة الأمد بين البلدين" وجاء بيان الوزارة بعد أن أنهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الثالث والعشرين من ديسمبر أهلية إثيوبيا للحصول على مزايا بموجب قانون النمو والفرص الإفريقي، وهو تشريع أمريكي يهدف لمساعدة اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمنطقة وبررت الولايات المتحدة قرارها برفضها للحرب في إقليم تيغراي.

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أديس أبابا تعرب عن استيائها من إنهاء واشنطن إعفاء الصادرات الإثيوبية من الجمارك أديس أبابا تعرب عن استيائها من إنهاء واشنطن إعفاء الصادرات الإثيوبية من الجمارك



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