إدارة الجمارك الأميركية توقف استيراد القطن والطماطم من مقاطعة شينجيانغ

أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، الأربعاء، أنها ستوقف واردات القطن والطماطم من مقاطعة شينجيانغ الصينية والتي تم فيها احتجاز عشرات الآلاف من مسلمي الأويغور.إدارة الجمارك الأميركية توقف استيراد القطن والطماطم من مقاطعة شينجيانغردا على "سياسيين أميركيين".. الصين تطالب بالكف عن استخدام ملف شينجيانغ للتدخل في شؤونها

وقال مسؤولو الإدارة إن وقف استيراد هذه البضائع هو للاشتباه بإنتاجها من خلال العمالة القسرية.وأوضح كين كوتشينيللي، القائم بأعمال نائب وزير الأمن الداخلي، أن "الهدف النهائي من وراء هذا القرار هو أن تتخلى الصين عن هذه الممارسات المروعة".ودان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اعتقال الإيغور، ووصفت حملته الرئاسية أوضاع هذه الأقلية بـ"الإبادة الجماعية".