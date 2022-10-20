بورصة تونس تغلق على تراجع

أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم, على انخفاض بنسبة 0.18 %، ليصل عند 8103.47 نقاط.

فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 5.5 ملايين دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 17 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 28 أخرى، واستمرار أسهم 16 شركة على ثبات.