الأسهم البريطانية تغلقُ على ارتفاع

أغلقَ مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.27 %.

فقد سجَّل المؤشر -الذي يضمُّ أكبرَ مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسبَ تعادل 18.92 نقطة؛ ليصل إلى 6943.91 نقطة.